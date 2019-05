Toti ministrii din Partidul Libertatii (FPOe), de extrema dreapta, si-au prezentat luni seara demisiile din guvernul de coalitie din Austria.



Totul s-a petrecut dupa ce cancelarul conservator Sebastian Kurz i-a propus, cu putin timp in urma, presedintelui tarii, demiterea ministrului de interne Herbert Kickl, relateaza Reuters, dpa si AFP, potrivit Ziare.com.

Ministrul transporturilor Norbert Hofer, noul lider desemnat al FPOe, a legat continuarea participarii la guvernare a formatiunii de soarta lui Kickl. Cancelarul Sebastian Kurz (foto) i-a propus luni seara presedintelui tarii demiterea ministrului de interne, dupa publicarea, vineri, a unei inregistrari video compromitatoare pentru liderul partidului de extrema dreapta Heinz-Christian Strache, in care se vorbea despre finantari ruse in sprijinul formatiunii, in schimbul incredintarii de contracte publice.

Strache, un aliat al frantuzoaicei Marine Le Pen si al italianului Matteo Salvini, a demisionat sambata din postul de vicecancelar si de lider al FPOe, dupa 18 luni de coalitie cu formatiunea lui Sebastian Kurz.

Anterior, cancelarul austriac a declarat ca plecarea lui Kickl, in varsta de 50 de ani, era cu atat mai necesara in contextul in care el era "secretar general si raspundea de finantele FPOe", la momentul faptelor.

Potrivit lui Kurz, fostul ministru de interne nu a inteles amploarea scandalului provocat de Ibiza-gate, dupa numele orasului din Baleare in care s-a facut inregistrarea care a provocat scandalul.

Sebastian Kurz a declarat anterior ca daca ministrii FPOe se vor retrage din guvern el ii va solicita presedintelui Alexander Van der Bellen sa numeasca "experti" in posturile lasate vacante.

Cancelarul a anuntat sambata ca convoaca alegeri anticipate in urma acestei crize politice, un scrutin prevazut initial pentru luna septembrie.