"Sunt intre 1000 si 2000 de persoane pe Champs-Élysées. Este o situatie, dupa parerea tuturor observatorilor, mult mai calma decat sapamana trecuta la aceeasi ora, deci fortele de ordine si-au regandit dispozitivul si pana la aceasta ora functioneaza", a spus Luca potrivit Digi24.

Niculescu a precizat ca protestul este acum intr-un singur punct, pe Bulevardul Champs-Élysées.

"Obloanele sunt trase mai ales pe Champs-Élysées si in zonele in care au avut loc confruntari saptamanile trecute, dar in acelasi timp activitatea este redusa fata de alte sambete la aceeasi ora. Dar in afara de acea zona restaurantele, magazinele sunt deschise", a adaugat Luca Niculescu, precizand ca a recomandat romanilor sa evite zona protestelor.