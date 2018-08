Atentionare de calatorie MAE pentru Germania: Greva personalului de bord al companiei Ryanair

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in R.F. Germania ca pilotii stationati / rezidenti in R.F. Germania ai companiei aeriene Ryanair, se alatura conflictului de munca al colegilor din Suedia, Irlanda, Olanda si Belgia, urmand sa intre in greva pentru 24 ore, in intervalul 10 august 2018, ora 03:01 – 11 august 2018, ora 02:59.