Riscul copiilor de a sforai creste cu 2% pentru fiecare tigara fumata zilnic in locuinta, potrivit concluziilor cercetarii.

Copiii ai caror tati fumeaza prezinta un risc cu 45% mai mare de a sforai in comparatie cu semenii lor care nu au fost expusi fumului de tigara. In cazul copiilor ai caror mame fumeaza, acest risc este cu 90% mai mare, precizeaza sursa citata.

Copiii expusi fumului de tigara in perioada prenatala au un risc de aproape doua ori mai mare de a dezvolta respiratie greoaie in timpul somnului si zgomot caracteristic sforaitului, scrie Agerpres.



''Unii parinti considera ca sforaitul copiilor este benign si poate chiar dragut. Insa, sforaitul este de multe ori primul pas catre dezvoltarea apneeii in somn si a fost asociat cu hipertensiunea, accidentul vascular cerebral si bolile cardiovasculare'', a explicat Lucy Popova, om de stiinta in cadrul Universitatii de Stat din Georgia, Statele Unite, citata de Daily Mail.

Apneea in somn este o tulburare grava caracterizata de intreruperea temporara a respiratiei in timpul somnului.

Studiul, publicat in Journal of Epidemiology and Community Health, a analizat informatii prelevate din cadrul a 24 de cercetari care au cuprins aproape 88.000 de copii.

Cu cat un copil este mai mic, cu atat este mai predispus la dezvoltarea obiceiului de a sforai, a descoperit echipa de cercetatori.



''Renuntarea la utilizarea tutunului este cea mai buna modalitate pentru mentinerea sanatatii dumneavoastra si a copiilor dumneavoastra'', a declarat Sophie Balk de la Spitalul de pediatrie Montefiore din New York.