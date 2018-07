Trump, dat in judecata de fostul sofer pentru ca nu i-a platit orele suplimentare

Fostul sofer al lui Donald Trump il da in judecata pe presedintele american acuzandu-l ca, in cei 25 de ani de cand a lucrat pentru el, acesta nu i-a platit orele suplimentare. barbatul sustine ca Trump ii datoreaza aproximativ 200.000 de euro pentru munca depusa, potrivit The Telegraph.