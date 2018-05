Bineinteles, de felul in care ne simtim cand ne trezim depind alimentatia, precum si pozitia de somn, insa este foarte importanta calitatea produselor pe care dormim. Pentru a avea un somn cat mai odihnitor, achizitia unor toppere pentru saltea poate fi solutia salvatoare. Topperele pentru saltea sunt saltele superioare, care se pun peste cea deja existenta. Sunt ideale pentru a sprijini coloana vertebrala si pentru a preveni aparitia durerilor musculare.

Acestea pot fi din burete sau latex, cele mai mult avand huse detasabile.

Costurile topperelor pentru saltea sunt reduse

Pretul topperelor pentru saltea este cuprins intre 170 de lei si 480 de lei si difera in functie de materialele din care sunt realizate. Spre exemplu, un topper pentru saltea din burete, cu husa detasabila, cu grosimea de 5 centimetri si dimensiunile de 90 de centimetri latime si 2 metri lungime poate costa putin peste 170 de lei, acesta avand o duritate medie spre scazuta si asigurand confort pentru persoane cu greutatea de pana la 120 de kilograme. Husa inclusa protejeaza suprafata si, totodata asigura aerisirea. Este detasabila, e lavabila, se usuca foarte repede, este rezistenta la spalari repetate, nu se deformeaza dupa spalare si nu necesita calcare pentru ca nu se sifoneaza.

Daca aveti nevoie de un topper cu dimensiuni mai mari, pentru doua persoane, unul cu latimea de 180 de centimetrii si lungimea de 2 metri poate fi cumparat cu sume cuprinse intre 250 de lei si 470 de lei.

De altfel, volumul redus al topperelor face ca acestea sa fie usor de transportant, avand posibilitatea sa le luam cu noi atunci cand dormim intr-o alta incapere decat dormitorul nostrul. Somnul cu siguranta va fi la fel de odihnitor ca cel de acasa.

Daca nu ati mai incercat pana acum toppere pentru saltea si doriti sa o faceti, trebuie sa va orientati si in functie de ce tip de topper ne-ar fi mai util pentru a avea un somn de calitatea, mai moale sau mai dur.

Ca si in cazul saltelelor, este important ca topperul ales sa permita o circulatie buna a aerului si sa aiba proprietati antibacteriene.

Grosimea unui topper poate ajunge pana la 10 centimetri, avand rolul de a de asigura confortul somnului, dar si de a proteja salteaua. Un alt aspect important este curatarea periodica, atat a saltelei, cat si a topperului, fiind recomandat sa fie intoarse des de pe o fata pe alta. Producatorii mentioneaza pe eticheta care este durata de viata a produsului, fiind necesar ca dupa cativa ani sa o schimbam pentru a evita acumularea bacteriilor. Topperele sunt realizate astfel incat sa aiba o durata de viata de peste 10 ani.

Cand sa achizitionam un topper pentru saltea

Un topper pentru saltea poate fi achizitionat oricand, chiar daca salteaua este noua, intrucat, cum spuneam, asigura protectia acesteia si da un plus de confort. Pe de alta parte, un topper pentru saltea este solutia cea mai potrivita si atunci cand salteaua nu iti mai confera sudicient confort si doriti sau nu va permiteti sa cumparati una noua. Mai mult, topperul poate fi folosit si pentru canapea, fiind foarte util atunci cand aveti musafiri pe care ii gazduiti peste noapte.