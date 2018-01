Motivul pentru care adolescentii sunt mai predispusi la o alimentatie nesanatoasa

Adolescentii care se uita prea mult la reclamele pentru alimente nesanatoase de tipul junk food ar putea consuma sute de pungi de chipsuri, ciocolata si bauturi carbogazoase in plus, in fiecare an, in comparatie cu cei care nu privesc reclame, spune un nou studiu preluat de Press Association.