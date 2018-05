"Am afirmat cu tarie nevinovatia mea. Nu am comis absolut niciuna din faptele, presupusele fapte pe care DNA le-a aruncat in rechizitoriu. In ceea ce priveste munca in folosul comunitatii, eu am fost foarte clar. Am spus ca sper sa nu se ajunga acolo, am solicitat achitarea si am mai spus ca eu muncesc in folosul comunitatii de peste 20 de ani de zile", a mentionat liderul social-democrat, citat de jurnalul.ro.

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au anuntat, marti, ca vor pronunta pe 29 mai sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.

Citeste si: Procurorii DNA au cerut inchisoare cu executare pentru Liviu Dragnea