El a precizat ca inflatia din Romania este de 1,6%, sub media din UE, si a vorbit, in context, despre cauzele cresterii acesteia, a preturilor, cauze in care se include si modul "in care nu colaboreaza BNR cu Guvernul Romaniei", si chiar a sugerat ca unele actiuni de la BNR sunt coordonate cu unele declaratii ale opozitiei.



"Totusi, cred ca Banca Nationala este a Romaniei, nu este proprietatea niciunei persoane, niciunui grup de persoane, niciunei alte puteri, ci este proprietatea Romaniei si este o institutie romana care trebuie sa lucreze in beneficiul Romaniei si in beneficiul romanilor. Si sunt convins ca ar trebui ca, impreuna cu guvernul, sa lucreze pentru diminuarea inflatiei si pentru a gasi cele mai bune solutii de politica monetara, care este politica BNR, nu sa ascultam mereu cum oameni care lucreaza la Banca Nationala fac tot felul de previziuni publice si care produc deservicii Romaniei, oameni cu functii importante din Banca Nationala care, desi Comisia Europeana a spus ca deficitul comercial, deficitul de cont curent al Romaniei nu genereaza probleme, pentru ca e sub 4%, asa cum s-a stabilit (...), cu toate astea stie el ca asta va produce necazuri in Romania. Pai cum poti sa vii sa spui asa ceva? L-a pus Mugur Isarescu, a facut-o de capul lui? Chiar daca a facut-o de capul lui, nu vorbesti ca persoana fizica, e vorba de un mesaj din partea Bancii Nationale. Asta poate sa produca deservicii serioase Romaniei. Nu ia nicio masura BNR, conducerea BNR? Inseamna ca isi asuma aceste declaratii. (...) Sub nicio forma nu sunt de acord ca inflatia provine din politicile de crestere a veniturilor romanilor", a declarat Dragnea la Antena 3, referindu-se la economistul-sef al BNR, Valentin Lazea, care a declarat recent ca Romania va avea cel mai mare deficit de cont curent din UE dupa iesirea Marii Britanii si ca va fi cel mai expus stat european in cazul declansarii unei crize internationale.

Dragnea a avansat in context ideea ca unele actiuni de la BNR sunt coordonate cu unele declaratii ale opozitiei, chiar ale sefului statului:

Intrebat daca simte ca in momentul in care Romania incearca sa se ridice, e cineva care "ii da la picioare", Dragnea a spus: "Bineinteles, ii da la picioare si Romaniei, si noua, si mie in primul rand, normal, presedintele partidului".

Dragnea neaga ca PSD e la baza cauzelor care au dus la cresterea preturilor si inflatiei

Totodata, el a anuntat ca Guvernul va cere ANRE si altor institutii sa verifice cat de fundamentata a fost aceasta crestere de preturi, scrie Agerpres

"S-a spus: din cauza PSD. Si vorbim de cauze spuse si de BNR si de alti analisti. Cresterea preturilor la energie - in primul rand este vorba de liberalizarea ceruta de FMI si UE, deci nu e o decizie a guvernului si de asemenea si de unele politici de cartel facute de unii operatori economici cu capital strain in Romania. Deci, nu e din cauza Guvernului. Cresterea pretului barilului de petrol pe pietele internationale - martie 2018 fata de martie 2017 - o crestere de 33%. Nu noi am decis. Cresterea preturilor la produsele agricole importate si alimentare importate. Noi importam 70% din UE si constatam ca aici au crescut preturile la bunurile pe care le importam. Sigur ca am constatat ca aceste companii cu capital strain cand au vazut ca veniturile romanilor cresc - si salarii, si pensii - si-au zis "hai sa marim si noi preturile". Noi o sa cerem ANRE-ului si altor institutii sa verifice cat de fundamentata a fost aceasta crestere de preturi si solicit guvernului foarte clar ca in cazul relatat de Consiliul Concurentei sa dispuna un control efectuat de Corpul de control al premierului si nu numai. Si s-ar putea - au inceput sa apara informatii, zvonuri - ca si in alte domenii se lucreaza in felul asta. La societatile de asigurari, zic unii, la sistemul bancar, zic altii, in legatura cu dobanzile practicate. De asemenea, importatorii au zis "hai sa crestem si noi preturile, daca au crescut veniturile la romani". De asta orice masura pe care noi vrem sa o luam pentru a creste valoarea si cantitatea productiei din Romania este lovita din toate partile, asta nu inseamna ca o sa dam inapoi, dar este una din explicatii", a spus presedintele PSD.

El a adaugat ca a "mai auzit o prostie": "Am mai auzit o prostie, acum aud prostii dupa prostii, ca cineva din opozitie spunea ca oricum salariile se mareau. Pana sa castigam noi alegerile spuneau ca 'nu putem sa marim salariile, ca nu avem de unde'. Sa nu credeti ca noi am descoperit vreo punga de bani sau vreo comoara pe undeva. Este un alt mod de a face economie, un alt mod de a guverna, un alt mod de a stimula si de a duce mai multi bani si catre oameni".

Potrivit presedintelui Camerei Deputatilor, nu toata cresterea de salarii a fost "mancata". "Dar, in mod normal, daca toate institutiile romanesti actionau cum trebuie - si sper ca o sa inceapa sa actioneze cum trebuie -, nu mai aparea aceasta inflatie si romanii beneficiau de toata cresterea salariala", a mai afirmat Dragnea.