"De cand suntem la guvernare am observat la foarte multi din colegii nostri o deosebita aplecare spre partea administrativa a guvernarii. Suntem la guvernare, avem oameni buni care functioneaza in administratie la nivelul ministrilor, al secretarilor de stat, al agentiilor si institutiilor statului, dar acesti oameni, multi dintre ei, nu toti, parca au uitat ca trebuie sa faca politica. Acesta este principalul repros pe care il fac unora dintre colegii nostri. Sigur ca trebuie sa fie constiinciosi, sa fie responsabili la locul de munca, dar nu trebuie sa uite ca facem parte cu totii dintr-un partid, iar datoria noastra este sa comunicam cu cetatenii, sa le vorbim despre realizarile noastre si atunci cand cetatenii sunt nemultumiti sa le explicam, poate ca sunt prost informati, asa cum s-a intamplat de foarte mute ori in trecut. Deci, fac un apel la dumneavoastra, toti cei care lucrati in administratie, in administratie centrala sau administratie locala, nu uitati aceasta componenta esentiala a activitatii politice, pentru ca, altfel, sigur ca guvernarea nu aduce totdeauna profitul pe care noi ni-l dorim, care se traduce in optiuni si in voturi", a afirmat Tariceanu.



Potrivit acestuia, popularitatea partidului a crescut in ultimele luni, iar in luna februarie a fost creditat in sondajele de opinie cu 14 - 15%.

Presedintele ALDE a sustinut ca partidul s-a identificat cu lupta pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale si, de la inceputul guvernarii, a "impus practic o agenda economica liberala, care s-a tradus prin reducerea si anularea a 102 taxe fiscale, prin reducerea contributiilor sociale".

Conferinta teritoriala de alegeri a ALDE Olt s-a desfasurat sambata, la Slatina, la functia de presedinte al filialei fiind un singur candidat, deputatul Mihai Nita.

Ce spune Tariceanu despre desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA

a precizat Tariceanu la RTV.

Cat priveste pozitia presedintelui in aceasta chestiune, Tariceanu a spus ca "e un fel de apa de ploaie".

Intrebat ce posibilitati are ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sau prim-ministrul Viorica Dancila sa impuna SRI desecretizarea acestor protocoale, presedintele Senatului a spus ca SRI-ul nu este in subordinea CSAT-ului, scrie Agerpres.



"SRI-ul este o structura care functioneaza sub autoritatile romane. Deci aceasta cerere nu poate fi neglijata de SRI, daca vine din partea prim-ministrului pentru a desecretiza aceste protocoale. Dar aceste protocoale au fost facute de SRI si DNA si poate si celelalte parchete. Ministerul Public functioneaza sub autoritatea ministrului Justitiei si ministrul Justitiei, in calitatea pe care o are, este cel care poate sa decida desecretizarea acestor protocoale care s-au realizat la nivelul Ministerului Public. Nu cred ca trebuie o pozitie comuna a CSAT-ului, pentru ca aceste lucruri nu sunt chestiuni care sunt de siguranta nationala sub nicio forma. Ele au o alta componenta si anume extinderea activitatilor SRI, in trecut, in campul Justitiei, ceea ce este foarte grav", a sustinut Tariceanu.

"Nu ma astept din partea presedintelui la vreo reactie sanatoasa, el va incerca tot timpul sa acopere aceste lucruri, dar acum nu cred ca mai poate sa o faca", a punctat Tariceanu.

"Nu cred ca e treaba Comisiei SRI si nici nu stiu daca va fi nevoie in momentul acesta sa hotaram o comisie parlamentara, cred ca trebuie desecretizate protocoalele si, in momentul in care vor fi desecretizate, vom putea sa stim mai mult, mai exact ce trebuie facut. Eu cred ca aici un rol foarte important il vor avea in continuare atat ministrul Justitiei, cat si probabil ICCJ si CCR", a conchis Tariceanu.

El a adaugat ca "aflarea adevarului nu e o povara, este o obligatie a tuturor, incepand cu presedintele Romaniei, care nu poate sa incerce sa ascunda aceste lucruri grave, pe care pana acum le-a ignorat din motive de interes personal, pentru ca el este produsul sistemului acesta pervertit din Romania, sigur ca nu a miscat un deget".Presedintele Senatului a spus ca nu stie daca va fi nevoie de constituirea unei comisii parlamentare pe aceasta problema.