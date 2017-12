Ponta a fost intrebat cum raspunde celor semnalate de presedintele Traian Basescu in scrisoarea transmisa sefului Guvernului si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului.

"Trebuie sa intelegem la ce ne referim, daca ne referim la Schegen, nu. Nu sunt de acord sa fie asociat cu MCV-ul. I-am spus asta presedintelui, presedintele o data zice ca sa-l asociem, o data zice ca sa nu-l asociem ... saptamana asta probabil ca e pentru, saptamana viitoare va fi contra si tot asa. Deci, clar pe Schengen trebuie luata o decizie, sper sa se ia o decizie, privind aderarea in trepte, intai aeroporturi si porturi, dupa care sigur si cele terestre, pentru ca Romania indeplineste conditiile", a declarat Ponta, potrivit MEDIAFAX.

De asemenea, el a mentionat ca in scrisoarea transmisa de presedintele Basescu lui si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului sunt aspecte care nu tin de premier sau de Valeriu Zgonea si Crin Antonescu.

Totodata, Ponta a sustinut ca in situatia ministrului Relu Fenechiu, trimis in judecata pentru o fapta care nu tine de coruptie, ar fi discutat cu seful statului inainte sa-l numeasca.

"Am discutat cu presedintele chiar inainte sa-l numesc si va reamintesc ca presedintele e cel care i-a semnat decretul, ca nu puteam sa i-l semnez eu. Fiind vorba de o fapta care nu are legatura cu activitatea de ministru - este mult anterioara - in secunda in care in prima instanta va exista un act de condamnare de orice forma, in acea zi domnul Fenechiu pleaca din Guvern", a mai afirmat Ponta. El a precizat ca, din punctul sau de vedere, de la momentul discutiei cu Traian Basescu nu s-a schimbat nimic in privinta lui Fenechiu.

Ponta a fost intrebat daca va mai trimite o scrisoare liderilor europeni in privinta aderarii la Schengen.

"Primilor ministri, pentru ca in Consiliul JAI sunt ministri de Interne si atunci eu ma adresez primilor-ministri. Ideea de a avea o scrisoare presedinte - prim-ministru si cei doi presedinti de Camere demonstra tuturor primilor ministri si dupa aceea ministrilor de Interne ca avem o pozitie comuna. In momentul in care presedintele refuza sa semneze ca Romania e pregatita sa intre in Schengen face un joc pe plan intern, dar care sigur ne afecteaza pe plan extern", a sustinut premierul.