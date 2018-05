Clovnul si-a marturisit fapta, a indicat procuratura pentru DPA, fara a oferi detalii suplimentare despre motivul crimei. "Asteptam ca familia sa fie informata", a indicat o purtatoare de cuvant a institutiei.

Corpul femeii a fost descoperit, luni, in garajul unei case din satul Ettelgem, in apropiere de Ostend, la 110 km nord-vest de Bruxelles, a precizat agentia Belga, adaugand ca femeia fusese ucisa in noaptea de dinainte. Cei trei copii ai acesteia au fost gasiti legati, dar nevatamati, scrie Agerpres.

Autopsia a indicat ca femeia a murit in urma unor rani multiple provocate de un cutit, dupa ce fusese batuta violent, a adaugat Belga.

Barbatul, cunoscut sub numele de "Clovnul Tobi", a fost unul dintre concurentii emisiunii "Belgia are talent", iar in 2011 a fost votat drept cel mai bun clovn din Benelux, potrivit site-ului sau.

Inainte de arestare, suspectul s-a baricadat pe acoperisul unui bloc din orasul Bredene, situat in apropiere, a precizat sursa citata.

Un al doilea barbat a fost arestat in legatura cu aceasta crima.