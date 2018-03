Dupa infrangerea echipei Liverpool de Manchester United sambata, Carragher poate fi vazut cum se apleaca pe fereastra masinii sale si scuipa in directia unui alt autoturism, care se deplasa paralel.

Pe scaunul pasagerului se afla o adolescenta de 14 ani, care a fost scuipata direct in fata, potrivit Digisport.

Fostul capitan pare sa se fi enervat in momentul in care un barbat din masina aflata paralel i-a spus: "Nicio sansa Jamie, 2-1!".

Intamplarea a fost surprinsa cu ajutorul unui telefon mobil.

Jamie Carragher si-a cerut scuze, dar risca sa fie concediat de la televiziunea Sky Sports.



A video has emerged of Jamie Carragher spitting at a fan and his 14 year old following Liverpool’s defeat at Old Trafford. Stay classy, @Carra23 😳 pic.twitter.com/VZQDGe7qcM

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH