Cele doua surori, Marissa si Hannah, reprezinta Coreea de Sud, respectiv SUA.



"Nu am fi visat vreodata la acest lucru. Faptul ca ma aflu in tara de origini alaturi de familie si impartasesc aceasta experienta cu sora mea este fantastic”, a declarat Marissa Brandt, care concureaza pentru Coreea de Sud, potrivit stirileprotv.ro.

Marissa s-a nascut in 1993 si a fost adoptata de Greg si Robin Brandt cand avea doar patru luni. Inainte sa se intoarca in tara, cei doi soti au aflat ca urmeaza sa aiba un copil.

Astfel, la sase luni dupa ce Marissa a ajuns in noua familie, a venit pe lume si Hannah.

"Am facut totul impreuna. Ne-am antrenat pe tot parcursul anului", a declarat Hannah Brandt.

Pentru Marissa este o onoare sa isi reprezinte tara in care s-a nascut.

"Niciodata nu am crezut ca se va intampla asta, ca ma voi intoarce aici, cel putin nu in acest context. Sper ca sud-coreenii sa fie mandri de mine", a declarat Marissa.



Wow am I lucky to be able to call you my sister, and more importantly my best friend. So excited for tomorrow❤️💍💃🏼👰🏽 pic.twitter.com/6OesezgSuE