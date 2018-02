Daniel Baker, in varsta de 38 de ani, a incercat sa isi caute tatal de cand avea 15 ani, moment in care a descoperit ca cel caruia ii spunea tata, nu era tatal sau natural.

Barbatul povesteste cat de greu i-a fost sa il gaseasca pe tatal sau real, pe nume Paul Baker: "este un nume atat de comun. Am incercat toate variantele posibile. Inainte de existenta internetului, era mult mai greu. Stiam ca a fost militar, pentru ca mama mi-a oferit cateva indicii", potrivit stirileprotv.ro.

Lista s-a restrans in momentul in care Daniel a aflat ca tatal sau renuntase la cariera militara si se casatorise cu o femeie din Canada: "in Canada am gasit un singur barbat care purta acest nume".

"Am sunat si a raspuns. L-am intrebat: Esti tatal meu? Doar atat am putut sa il intreb. Mi-a raspuns ca ar putea fi tatal meu si m-a intrebat cum ma numesc. Apoi, m-a intrebat daca pe fratele meu il cheama Lee. I-am confirmat si a raspuns ca intr-adevar era tatal meu", a declarat Daniel Baker.

Daniel s-a intalnit cu tatal sau natural in decembrie anul trecut.