In plangerea lor, detinutii au citat postarile de pe Twitter ale presedintelui american, dar si alte declaratii pe care le-a facut. In opinia detinutilor, toate aceste exemple demonstreaza prejudecatile anti-islam ale presedintelui SUA.

Daca celelalte administratii prezidentiale considerau situatia detinutilor din aceasta inchisoare, considerand ca trebuie reexaminati si trimisi in fata unui tribunal militar, Donald Trump a facut comentarii cu privire la faptul ca niciun detinut de la Guantanamo nu ar trebui sa fie pus vreodata in libertate.

"Opozitia presedintelui (Trump) la eliberarea de detinuti de la Guantanamo se inscrie perfect in linia altor initiative politice fara discernamant din partea sa, care au fost anulate de tribunale. Pozitia lui pe tema Guantanamo indeamna la orice, exceptand o cercetare judiciara. (Trump) a solicitat ceva mai recent ca musulmanul care a ucis mai multe persoane la New York sa fie trimis la Guantanamo si privat de un proces constitutional, in timp ce el nu a sugerat niciodata ca ucigasii in masa albi sa fie privati de procese", se spune in plangere, care mentioneaza explicit ordinul executiv privind migratia, potrivit Stirileprotv.ro.

Detinutii au depus plangerile la un tribunal federal din Washington. Reclamantii sustin ca este ilegal ca administratia Trump sa nu-i puna vreodata in libertate.

"Este o demonstratie a antipatiei sale fata de aceasta populatie carcerala, fata de toti musulmanii nascuti in strainatate si fata de musulmani in sens larg, de aceeasi speta ca cele pe care tribunalele le-au respins in mod intemeiat in ultimele luni", se mai spune in documentul inaintat justitiei.