Declaratia a fost facuta de presedintele in exercitiu al Consiliului de Securitate ONU, ambasadorul Kazahstanului, Kairat Umarov.



"Membrii Consiliului considera ca un dialog initial intre cele doua state coreene deschide posibilitati pentru stabilirea increderii in peninsula coreeana in vederea reducerii tensiunilor si a realizarii unei denuclearizari", a afirmat diplomatul, potrivit Agerpres.ro.

Marti aiu inceput negocierile bilaterale dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, in zona demilitarizata Panmunjom. Acestea vizeaza participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de iarna, care se vor desfasura la Pyeongchang.

"Am venit aici cu speranta ca cele doua tari vor discuta cu atitudini sincere si de buna-credinta pentru a aduce rezultate pretioase poporului coreean, care nutreste mari asteptari de la aceasta intalnire, ca un prim cadou de Anul Nou", a declarat reprezentantul Coreei de Nord.

"Daca inceputul e bun, treaba e pe jumatate facuta", a fost replica reprezentantului sud-coreean.