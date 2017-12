"Nouasprezece persoane au murit", a declarat aceasta sursa, precizand ca turisti francezi, britanici, japonezi si din Hong Kong se afla printre victime.

Douazeci si una de persoane se aflau la bordul montgolfierului, care zbura la o altitudine de aproximativ 300 de metri, la Qourna, in momentul in care in balon a izbucnit un incendiu, provovand explozia acestuia, potrivit MEDIAFAX.

Cei doi supravietuitori au fost transferati la un spital din regiune, potrivit aceleiasi surse.