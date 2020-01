Cea mai deprimanta zi din anul 2020 este luni, 20 ianuarie. "Blue monday" este in fiecare an a treia zi de luni din luna ianuarie, data fiind stabilita de un psiholog britanic care a creat o formula matematica pentru a identifica cele mai dificile momente dintr-un an. Se iau in calcul mai multi factori, precum: conditiile meteorologice, nivelul datoriilor acumulate, numarul de zile care au trecut dupa Craciun, numarul de zile care au trecut dupa incalcarea obiectivelor trasate pentru noul an si nivelul scazut de motivatie. Pentru a nu te intrista, ne-am gandit sa iti impartasim cateva citate pozitive, care sa nu te lase sa cazi in depresie si sa-ti dea imboldul de care ai nevoie: