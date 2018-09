Exista situatii in viata care te schimba, te definesc. Calatoria intr-un loc nou, lansarea in mijlocul evenimentelor necunoscute, cu o minte deschisa la ceea ce ar putea sa-ti ofere sunt astfel de situatii, cu siguranta privilegii. Calatoriile te invata nenumarate lucruri despre culturile si oamenii sai si, totodata, despre tine insuti, cu aspecte pe care, oricat ai citit sau auzit in stanga si in dreapta, nu le poti afla cu adevarat decat atunci cand pornesti la drum.Si cum orice inceput cere o doza de curaj destul de mare, echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro iti dezvaluie sapte motive pentru care calatoriile iti schimba viata. In plus, recomandarile includ tot atatea lectii pe care le poti invata, de cele mai multe ori cu zambetul pe buze, din culturi vecine si mai indepartate.