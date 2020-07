Gabriela Firea susține că peste 20.000 de bucureșteni s-au înscris în programul de testare Covid-19 lansat de Primăria Capitalei, deoarece urmează să plece în vacanțe în străinătate și au nevoie de buletinul de analiză.

„După cum știți, țara noastră este pe o hartă neagră a turismului și sunt convinsă că și din cauza declarațiilor făcute acum două săptămâni de către unii reprezentanți ai Guvernului care au spus că România este foarte virusată și românii au nevoie și pentru a intra în Grecia, Cipru și în alte țări de aceste certificat de sănătate, de buletinul de analiză, deci rezultatul testului pentru infecția cu SARV-COV-2. Am lansat acest program, sunt multe solicitări. Avem peste 20.000 de bucureșteni înscriși în program, dar ei pleacă în perioade diferite în vacanță, deci sunt programați în continuare. Până acum, într-o săptămână și câteva zile am realizat aproape 2.000 de teste, din care 3 teste au fost pozitive”, a declarat Gabriela Firea.

Primarul Capitalei spune că urmează să fie achiziționate încă cinci aparate de tipul Real Time PCR și a șapte aparate pentru extragerea acizilor nucleici. După aceste achiziții, Primăria Capitalei va avea o capacitate de testare de 1.600 de teste pe zi.

„Aceste aparate sunt foarte importante deoarece, în momentul de față, internarea nu mai este obligatorie decât 48 de ore, se poate și refuza în scris. De asemenea, sunt foarte multe persoane care pleacă în vacanță și au nevoie de teste recente de 72 de ore, pentru că, din nefericire, au fost declarații nefericite din partea unor reprezentanți ai Guvernului care au transformat, practic, România într-o țară foarte virusată, cea mai virusată țară europeană, și suntem pe lista neagră de călătorie a țărilor din Uniunea Europeană. Iată, așadar, că trebuie să ne întărim această capacitate de testare. Bucureștenii vin în număr mare să se testeze, la toate spitalele noastre, firește și la clinici private, cei care își permit din punct de vedere financiar”, a mai spus Firea, potrivit stiripesurse.ro.

Anunțul a fost făcut de Gabriela Firea și pe pagina sa de Facebook:

„Organizare, da! Panica, nu! Crestem capacitatea de testare a bucurestenilor de la 800 de teste pe zi la 1.600 de teste zilnic! Achizitionam inca 5 aparate de testare PCR si 7 extractoare. La propunerea mea, ca primar general, consilierii au aprobat, in sedinta de consiliu proiectul «Testarea Continua».

Dupa cum bine stiti, inca din luna martie a acestui an, am cumparat 5 aparate Real Time PCR si extractoare, pentru spitalele Dr. Victor Gomoiu, Dr. Victor Babeș, Spitalul Sfanta Maria si Institutul de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș. Pentru ca ne dorim sa venim in sprijinul bucurestenilor si a putea realiza cat mai multe teste in vederea unor diagnosticari rapide, achizitionam inca 5 Aparate Real Time Multiplex PCR și 7 Sisteme Extracție Automate Acizi Nucleici, pentru spitalele Colentina, Spitalul „Carol Davila”, Spitalul Dr. Victor Babeș, Coltea si Spitalul Clinic de Ortopedie Foisor.

Cu aceste aparate, vom putea creste capacitatea de testare de la 800 de teste pe zi la 1.600 de teste.

Bugetului proiectului „Testarea continuă”, asigurat de ASSMB, este de aproximativ 550.000 de euro. In acest moment, Primăria Capitalei, prin ASSMB, derulează patru proiecte de testare care vin în sprijinul bucureștenilor: «Testăm pentru București», «Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă», programul «Pentru cei care nu stau acasă» si «Vacanța 2020», partea a-II-a a proiectului «Testăm pentru București»”, a scris Firea pe Facebook.