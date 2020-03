”In cursul acestei dimineti, domnul ministru Victor Costache şi-a prezentat demisia din funcţia de ministru al Sănătăţii, din motive personale şi profesionale.

- Am luat act de această demisie şi îi voi transmite preşedintelui României Klaus Iohannis pentru a putea să se emită decretul de revocare. Aproape cinci luni de zile, Victor Costache a făcut parte din Guvernul pe care îl conduc. Am făcut echipă şi împreună am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical. Regret demisia domnului ministru. Pe de altă parte, o înţeleg şi îi mulţumesc ăentru buna colaborare. În ceea ce priveşte funcţia de ministru al Sănătăţii, îi voi propune domnului Iohannis pe domnul secretar de stat, Nelu Tătaru.

- Voi continua sa intaresc echipa de la MS. Ramanem concentrati pe toate obiectivele stabilite. Intalnirea directiilor de snatate publica pt a face fata nevoielor crescande datorate eipidemiei de cornovavirus

- Urmarim in continuare obiectivele de crestere a capacitatii de diagnosticare

Citeste si: BREAKING Ministrul Sănătății și-a dat demisia

- Prioritatile de diagnosticare raman valabile. Continuam ca in diagnosticare sa aplicam aceste reguli care sunt stabilite de Institulul de Sanatate Publica

- De asemena urmarim in continuare apararea spitalelelor. Avem prioritate 0 achizitia de materiale, dispizitive absolut necesare pt a putea proteja angajatii si pacientii din spitale

-Punem in practic planul de pregatire a spitalelor pentru pacientii infectati. - Institutul national de de Sanatate publica a instituit un sistem de diagnosticare stabilind care sunt prioritatile de diagnosticare”, a declarat Ludovic Orban.