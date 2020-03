Sorina Pintea se afla din nou in Arestul Central. Procurorii nu au inceput inca audierile in dosarul sau, desi au trimis-o in spatele gratiilor.

Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, ar trebui sa fie audiat in dosarul Sorinei Pintea, dar acesta nu a fost nici macar citat. Acelasi lucru se aplica si in cazul fiului fostului ministru al Sanatatii. Pintea va merge zilele urmatoare in fata magistratilor pentru a contesta arestarea preventiva. Sambata, Tribunalul Bucuresti a decis ca Sorina Pintea sa fie arestata preventiv pentru 30 de zile. Decizia nu este una definitiva, anunta antena3.ro. Citeste si: Decizie definitiva pentru Liviu Dragnea: Ramane la inchisoare Fostul ministru al Sanatatii si actualul manager al spitalului din Baia Mare, Sorina Pintea, a fost acuzata de luare de mita. Sumele primite de aceasta sunt de 10.000 de euro si 120.000 de lei. Acesti bani reprezinta 7% din valoarea unui contract.

Te-ar putea interesa si: