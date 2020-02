Bratarile electronice pot salva sute de victime ale violentei domestice, dar proiectul de lege care prevede folosirea lor se afla de trei ani in asteptare din cauza parlamentarilor care o ignora complet.

Fondatoarea Asociatiei "Viata fara violenta", Mihaela Olaru, sustine ca o astfel de bratara ar fi putut salva viata unei femei abuzate in prima jumatate a anului trecut. Conform unor statistici, 8000 de femei ar fi obtinut in anul 2019 ordine de protectie impotriva partenerilor, dar cu toate acestea multe au continuat sa fie agresate.

"Aceasta hartie nu are nicio valoare daca nu este insotita de un mijloc de monitorizare, de supraveghere. Cate femei sa mai moara ca cei care ar trebui sa adopte acest proiect de lege sa o faca?", a mentionat Mihaela Olaru.

Aceasta a amintit un caz in care o mama si fiica acesteia sunt in continuare traumatizate, desi au asupra lor un ordin de protectie.

"Am ultimul caz foarte grav, unde s-a obtinut ordinul de protectie atat cu privire la mama, la fetele ei, trei fete si parintii victimei, se deruleaza de aproximativ trei ani. Normal ca agresorul a incalcat ordinul de protectie. Fetele sunt traumatizate, mama este traumatizata. Nu e viata. Nu este viata, nu exista viata", a mai spus aceasta.

Citeste si: 7 caracteristici ale unei femei puternice

"Cu costuri minime ai putea sa salvezi sute de vieti in fiecare an in Romania", a declarat Alina Gorghiu, senator PNL si initiator al proiectului de lege.

Specialistii au explicat ca aceste bratari permit localizarea victemelor, prin GPS, potrivit digi24.ro.

"Sunt niste scule, niste dispozitive, care pot fi localizate prin GPS, astfel incat purtatorul lor sa poata fi localizat oriunde s-ar afla, cu atat mai mult cu cat s-ar apropia de persoana protejata", sustine Valeriu Suhan, fost ofiter de politie judiciara.