Dan Negru critica legea prin care jurnalistii ar fi scutiti de plata impozitelor, sustinand ca Statul le da jurnalistilor "pestele, in loc sa le dea undita".

"Nemernica legea prin care jurnalistii vor fi scutiti de impozit!

Nu ma consider jurnalist desi am o diploma pe care scrie asta si care mi-ar da posibilitatea scutirii.

Totusi, presa din Romania a fost mereu codasa lumii civilizate, poate si de asta politicul a cumparat-o ieftin.

Primul ziar in limba romana cu aparitie constanta -'Curierul Romanesc'- a aparut abia in aprilie 1829 si in primul numar Heliade Radulescu facea praf publicistica romanesca scriind: «Sa ne fie rusine, rumanilor, ca abia acum ne-am desteptat».

Citeste si: A fost adoptat proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale

Acu', dupa alti 200 de ani, statu' le da jurnalistilor pestele, in loc sa le dea undita!", a scris pe Facebook Dan Negru.