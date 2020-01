Jurnalistul Moise Guran, realizatorul emisiunii Romania in Direct de la Europa FM, a anuntat ca urmeaza sa renunte definitiv la presa, in vederea implicarii in politica.



"Cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele in care etica intra in conflict cu deontologia. Etica se refera la binele general al societatii, iar deontologia se refera la regulile meseriei. Teoretic, regulile meseriei de jurnalist nu pot intra in conflict cu interesul general al societatii, tocmai pentru ca ele, regulile respective, sunt gandite pentru a sluji societatea. Si totusi, in practica, lucrurile sunt intotdeauna mai complicate.

Va dau un exemplu: unui jurnalist ii este interzis sa cheme lumea in strada, la orice fel de proteste, si in special la cele politice, dar ce ar trebui sa faca un jurnalist atunci cand guvernul ameninta prin actele sale insasi existenta democratiei? Alt exemplu: unui jurnalist nu ii este interzis sa devina om politic, dar, daca tot mai multi jurnalisti devin oameni politici, atunci credibilitatea generala a breslei scade si rolul presei de caine al democratiei este afectat. Si totusi, eu azi, acum, va anunt ca am luat decizia sa renunt definitiv la cariera si la rolul meu de jurnalist roman pentru a-mi asuma un rol politic in aceasta tara.

Acesta este ultimul mesaj pe care vi-l dau in calitate de jurnalist si este o explicatie pentru dumneavoastra, cei care ma urmariti de atat amar de ani", a spus Moise Guran la Europa FM, potrivit ziare.com.

Moise Guran nu a mentionat catre ce partid se indreapta, insa ar fi purtat negocieri cu Alianta USR PLUS. Dan Barna a precizat ca discutiile cu jurnalistul Moise Guran vizeaza "o implicare reala" a acestuia in cadrul Aliantei.

