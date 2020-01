Ministrul Educatiei, Monica Anisie, este de parere ca o Romanie moderna se poate realiza numai prin cultura si mai ales prin educatie.



"O cercetare recenta ne arata ca educatia si cultura sunt puternic interconectate, insa cultura intr-un sens mai larg nu este o parte din procesul de educatie, ci este educatia in sine. Educatia si cultura se influenteaza reciproc si simultan, definesc si schimba gandirea si comportamentul uman. Educatia este mai degraba mecanismul prin care societatile incearca sa isi conserve cultura, specificul identitar si standardele de viata si sa le transmita prin sisteme formale de educatie. Relatia dintre cultura si educatie este una circulara.

Lansam invitatia ca in toate scolile din Romania fiecare copil sa citeasca macar 20 de minute pe zi. Totodata, invit pe cei mari - parinti si bunici - sa se alature copiilor si sa citeasca impreuna inca 20 de minute acasa. Observarea, intelegerea si interpretarea textelor reprezinta sprijin pe drumul construirii de sine. Tocmai de aceea, ii rog pe colegii mei profesori - multi dintre ei se afla si in sala - sa ii incurajeze pe copii sa intrebe, sa aiba rabdare cu ritmul lor de intelegere, sa le ofere timp pentru mirari si spatiu in care ei sa isi imagineze lumile descrise in carti. Imi doresc ca lectura sa fie o prioritate pentru noi toti in intelegerea lumii si a sinelui", a spus Anisie, citata de wall-street.ro.