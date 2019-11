Nutritionistul Dumitru Balan vorbeste despre mezelurile procesate si despre problemele si bolile ce sunt relationate cu consumul de mezeluri.



"Fara niciun dubiu, muschiul file intra in acest moment in topul celor mai consumate mezeluri de pe piata noastra, cea mai buna dovada fiind multitudinea de sortimente regasite pe rafturilor magazinelor de profil. Fiind un produs accesibil si usor de procurat, muschiul file iti incanta privirea mai de fiecare data cand treci pragul supermarketurilor, insa de prea putine ori consumatorul roman alege sa citeasca eticheta cu ingredientele continute in acest mezel, iar acest lucru poate aduce consecinte nefaste asupra sanatatii pe termen lung, mai ales in situatia in care consumi cel putin 50 grame de carne procesata in fiecare zi.

La data de 26 octombrie 2015, 22 de experti din 10 tari au catalogat mezelurile procesate ca fiind alimente cancerigene regasite in Grupul 1, concluziile respective bazandu-se pe analiza amanuntita a unui numar de 800 de studii stiintifice, desfasurate pe parcursul ultimilor 20 de ani.

In literatura de specialitate intalnim numeroase studii care asociaza in mod direct declansarea unor probleme serioase de sanatate precum astmul, anxietatea, boala Parkinson, pierderea vederii, obezitatea, tulburarile de vorbire in urma ingestiei mono-glutamatului de sodiu, neurochirurgul Russell Blaylock subliniind in lucrarea 'Excitotoxinele: Gustul care ucide' ca acest potentiator de aroma supra-activeaza celulele noastre nervoase pana in punctul in care acestea mor", a spus nutritionistul, citat de csid.ro.