Incident la cinema, intr-un mall din Timisoara. Dupa ce unui barbat in varsta de 26 de ani i s-a atras atentia ca vorbeste prea tare, doi tineri cu varste de 19, respectiv 23 de ani au fost atacati cu un cutit.



Incidentul s-a petrecut in timp ce rula filmul "Pisica Verde", un thriller romanesc.

Patru tineri au fost implicati in scandal. Unul dintre acestia ar fi vorbit prea tare in timpul filmului, mai multi spectatori aratandu-se deranjati de comportamentul acestuia si atragandu-i atentia.

Pentru ca barbatul nu a incetat, doi tineri au insistat cu ragamintile de a nu-i mai deranja pe cei din jur, moment in care barbatul a scos un cutit si a inceput sa-i loveasca pe unul dintre ei in palma, iar pe celalalt in cot, noteaza ziare.com.

Spectatorii au fost prompti si au apelat numarul de urgenta 112, la fata locului deplasandu-se un echipaj SMURD. Din fericire, ranile au fost superficiale.

Agresorul a fost preluat de politisti si dus la Sectia 3 din Timisoara, unde va fi audiat.