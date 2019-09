Doua persoane au fost arestate preventiv, fiind acuzate ca au traficat mai multe persoane de sex feminin, printre care si o minora, pe care le-ar fi obligat sa se prostitueze in tara si in Marea Britanie.



"Incepand cu anul 2018, inculpatii G.C. si G.B.C., prin inducere in eroare si constrangere, au recrutat mai multe persoane de sex feminin, dintre care si o minora, pe care le-a transportat, transferat si exploatat prin obligarea la practicarea prostitutiei in municipiul Iasi si in municipiul Botosani, precum si in mai multe orase din Marea Britanie (Leeds, Bolton, Chester si Preston).

In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit faptul ca, victimele erau adapostite in diferite apartamente inchiriate, unde erau abuzate verbal si fizic de catre inculpati, pentru a le determina sa practice prostitutia. Atunci cand una dintre victime refuza acest lucru, era constransa prin mai multe metode, fiind lipsita de libertate si interzicandu-i-se sa comunice cu familia.

In vederea exploatarii sexuale a victimelor, inculpatii au publicat mai multe anunturi pe diferite site-uri de profil.

La data de 12.09.2019, Tribunalul Iasi a dispus arestarea preventiva a inculpatilor G.C. si G.B.C., pentru o perioada de 30 de zile.

Fata de un alt inculpat, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iasi au dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Iasi.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie", se arata intr-un comunicat DIICOT.