O profesoara din judetul Satu Mare a fost retinuta pentru 24 de ore dupa ce a atacat doi copii, in varsta de sase ani, de la clasa pregatitoare, cu spray lacrimogen.



Agresiunea ar fi avut loc miercuri la scoala din Chereusa, comuna Santau, profesoara sustinand ca a folosit sprayul paralizant pe cei doi elevi de la clasa pregatitoare pe motiv ca ar fi fost agresata, scrie site-ul presasm.ro.

Elevii au fost preluati imediat de conducerea scolii si dusi la dispensarul medical din localitate, dupa care au fost transferati la Camera de Garda a Spitalului din Tasnad, unde se afla in afara oricarui pericol, potrivit ziarului citat.

Conducerea Inspectoratului Judetean Scolar Satu Mare a deschis o ancheta in acest caz. Calin Durla – inspectorul general scolar – a precizat pentru PresaSM – ca ii va desface contractul de munca, pe motiv ca: "Nu poti sa invoci legitima aparare in fata unor copii de sase ani. Daca erau copii de liceu am mai fi inteles. Ii vom desface contractul de munca, indiferent ce spune procuratura".

"A gresit, e clar. E clar, un cadru didactic nu trebuie sa aiba asupra sa o arma alba", a spus directorul scolii, Ciprian Balog.

Elevii vor fi consiliati de specialistul scolar.