Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a dat declaratii dupa ce a iesit de la prima infatisare la Curtea de Apel Bucuresti, de cand s-a intors de la Costa Rica.

"Ma voi prezenta la toate termenele, ma bucur mult ca sunt acasa. Eu cred ca lucrurile sunt in schimbare spre bine in Romania, in general, si in justitie. Am motivele mele pentru care cred lucrul acesta. Nu vreau sa fac analize, nici sa spun ce parere am, care sunt motivele pentru care am plecat sau pentru care am venit. Sunt o multime de motive, multe le stiti. Sa o iau de la capat, ce s-a intamplat, cine a fost? Eu nu vreau sa raspund la anumite intrebari. Nu vreau sa o iau de la capat cu toate subiectele. Stie toata lumea de ce am plecat in Costa Rica, cine m-a judecat, cine a fost in spate”, a spus Elena Udrea.

Aceasta a mai spus si ca "fetita creste, face un an" si ca se pregateste de botezul micutei, potrivit antena3.ro.