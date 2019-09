In ultimele trei decenii, peste 325.000 de romani au absolvit Universitatea Spiru Haret. Succesul celei mai mari institutii de invatamant superior privat din Romania este datorat preocuparii continue pentru inovatie in educatie. Introducerea caracterului pluridisciplinar in invatamantul superior din Romania a fost realizata in premiera de Universitatea Spiru Haret, inca de la infiintare. Au urmat apoi multe alte premiere in domeniu, cum ar fi platforma de e-learning Blackboard sau un amplu program de informare si consiliere a liceenilor.



In prezent, Universitatea Spiru Haret are in structura sa centre universitare proprii in Bucuresti, Brasov, Campulung Muscel, Constanta si Craiova. Domeniile de invatamant (Stiinte economice, Stiinte juridice, Stiinte administrative, Informatica, Psihologie, Pedagogie, Medicina veterinara, Educatie fizica si sport, Filologie) sunt structurate in 14 facultati, 42 programe de studii universitare de Licenta, 31 programe de Masterat si 45 programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua acreditate sau autorizate sa functioneze in conformitate cu prevederile legale la care predau un numar de 442 de cadre didactice ce detin titluri universitare si doctorate in domeniu.

Blackboard, cea mai mare platforma de E-learning din lume

Universitatea Spiru Haret a achizitionat din anul 2006 platforma de e-learning Blackboard, un suport online ce vine in completarea activitatii didactice traditionale asigurand simultan pregatirea si evaluarea studentilor, dar si comunicarea cu acestia. Cu o interfata prietenoasa si usor de utilizat, Blackboard permite derularea activitatii didactice online. In baza logarii cu contul personal, studentii au acces la cursuri si materiale suport atat in format text, cat si sub forma de fisiere audio-video cu grafica atractiva. Tot prin intermediul platformei, se poate consulta avizierul electronic pentru informatii privind orarul, programarea examenelor sau notele obtinute.

La nivel de evaluare, platforma Blackboard ofera posibilitatea testarii si monitorizarii computerizate a activitatii fiecarui student. Astfel, studentii au de rezolvat aplicatii, de creat eseuri sau de parcurs grile de evaluare pe durata intregului semestru, existand inclusiv posibilitatea de a sustine examinarea finala cu ajutorul platformei.

Proiectul Liceenii, un demers interactiv educational national

Interactiunea directa dintre reprezentantii Universitatii Spiru Haret si viitorii studenti a fost initiata in urma cu sase ani prin proiectul Liceenii, USH fiind prima institutie de invatamant superior care s-a antrenat intr-un asemenea demers avand ca partener Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. Proiectul a devenit unul national, iar in anul scolar 2018 – 2019 peste 10.000 de elevi din tara au participat la aceste intalniri cu profesorii si absolventii universitatii. Pentru Liceenii a fost gandit un sistem de beneficii prin care elevii pot participa la sedinte gratuite de meditatii la limba romana si matematica cu profesorii USH, dar si la sedinte de consiliere si orientare in cariera alaturi de specialistii departamentului de Consiliere si Orientare Profesionala din cadrul universitatii. Programul va continua si in anul scolar 2019 – 2020, liceenii alaturi de parinti fiind invitati si la actiuni de gen Porti Deschise in centrele universitare pentru a cunoaste baza materiala, dar mai ales o parte din profesori.

Proiecte ambitioase in toate segmentele educationale

Universitatea Spiru Haret, din perspectiva de lider in zona invatamantului superior isi concretizeaza expertiza educationala si in invatamantul prescolar, scolar, postliceal si postuniversitar.

Colegiul Universitar Spiru Haret este o institutie de invatamant tertiar (postliceal), cu o politica expansiva ce vizeaza dezvoltarea viitoare a elevilor si pe alte arii profesionale de interes si care ofera calificari profesionale in domeniul Sanitar, Informatica, Productie media si Detectiv particular.

De asemenea, Gradinita Prietenii mei si International Premium School of Bucharest sunt doua initiative educationale in segmentul prescolar si scolar create de specialisti in invatamant adaptate in permanenta nevoilor de cunoastere si dezvoltare ale fiecarui elev in vederea integrarii sale sociale, in context european.

Din acest an, sub umbrela Universitatii Spiru Haret si a Fundatiei Romania de Maine a fost lansata Platforma de Educatie Avansata LəRN de un grup de profesionisti in educatie, comunicare, antreprenoriat, inovatie sociala si cultura. Platforma LəRN ofera o solutie inovatoare in formarea profesionala a managerilor si liderilor pentru o mai buna integrare pe piata muncii de astazi printr-o serie de trei formate educationale: Programul de Formare in Managementul Cultural, Programul de Formare in Inovare Sociala si Programul de Formare in Coaching si Dezvoltare Personala.

Doar pana la 30 septembrie 2019 se mai pot face inscrieri pentru anul universitar 2019 – 2020.

Despre Universitatea Spiru Haret

La 19 ianuarie 1991 a luat fiinta Fundatia Romania de Maine, institutie social-umanista de cultura, stiinta si invatamant cu caracter nonprofit, potrivit prevederilor Legii pentru persoanele juridice nr. 21/1924 si, in cadrul acesteia, Universitatea Spiru Haret.

Universitatea Spiru Haret a fost creata si organizata dupa modelul Universitatii Harvard, avand drept spirit tutelar pe marele om de stiinta, reformator si ctitor al invatamantului modern in Romania, Spiru Haret, a carui activitate stiintifica, educativa si social-culturala a avut si are o deosebita insemnatate si rezonanta in societatea romaneasca.