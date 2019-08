Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca poate face un control la Institutul National de Medicina Legala (INML) ''Mina Minovici'' din Capitala doar din punct de vedere administrativ, in contextul in care Alexandru Cumpanasu, tatal Alexandrei, a cerut verificari la aceasta institutie cu privire la gestionarea informatiilor despre expertizele efectuate in cazul Caracal.



"Nu stiu ce contine plangerea (lui Alexandru Cumpanasu - n.r.). Voi merge la Ministerul Sanatatii, am stabilit o intalnire cu domnul Alexandru Cumpanasu pentru depunerea acestei petitii. Voi vedea ce contine aceasta petitie, dar insist: din punct de vedere legal, Ministerul Sanatatii administreaza INML si nu pot sa fac altfel de verificari decat acestea. Pot sa fac un control din punct de vedere administrativ", a spus Pintea la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu". Intrebata daca apreciaza ca ar fi necesar un control la INML, Pintea a raspuns: "Eu cred ca ar fi bine sa lasam specialistii sa isi faca treaba". Marti, Alexandru Cumpanasu a scris pe Facebook ca va depune la Ministerul Sanatatii o solicitare pentru efectuarea unui control la Institutul de Medicina Legala, "care sa identifice aceste scurgeri halucinante de informatii false, dar si respectarea procedurilor administrative in procesul de comunicare publica sau a administrarii expertizelor". Reactia sa a venit ca urmare a unui comunicat de presa transmis de INML, care preciza ca in cazul de la Caracal se continua "cu celeritate" activitatile specifice de expertiza medico-legala si activitatile specifice de laborator antropologice si genetice pentru obtinerea unor date medico-legale complete si ca "pentru a completa datele-medico legale in interesul justitiei", se desfasoara un proces de reesantionare si de reluare a analizelor ADN, proces care va continua, chiar daca materialul osos avut la dispozitie este in stare avansata de degradare, potrivit Agerpres.

