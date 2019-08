Politistii, jandarmii si politistii de frontiera au intervenit, in perioada sezonului estival, la peste 212.000 de evenimente, fiind aplicate aproape 600.000 de sanctiuni contraventionale, informeaza Ministerul Afacerilor Interne, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, pe cele mai aglomerate drumuri nationale si autostrazi au fost prezenti, zilnic, peste 1.500 politisti rutieri, ale caror principale obiective au fost fluidizarea circulatiei si prevenirea accidentelor rutiere grave. Pentru incurajarea unui comportament prudent la volan care sa nu puna in pericol vietile omenesti, echipajele de politie rutiera au actionat, in medie, cu 110 aparate radar pe zi.

In acelasi context, Inspectoratul General de Aviatie a asigurat resursa de zbor pentru 18 misiuni de monitorizare a traficului rutier.

Actiunile organizate pentru cresterea nivelului de siguranta rutiera au avut ca rezultat constatarea a 8.439 de infractiuni (mai mult cu 335 fata de perioada similara din 2018) si 447.726 sanctiuni contraventionale (in crestere cu 8.760), fiind aplicate amenzi in valoare de peste 155 milioane de lei (in crestere cu 19 milioane lei), precizeaza sursa citata.

Pentru depasirea vitezei legale pe drumurile publice au fost constatate 143.887 de abateri, cu peste 5.600 mai mult fata de perioada similara a anului trecut.

In total, in perioada mentionata, au fost retinute 41.962 de permise de conducere, cu peste 20% mai multe fata de anul trecut, dintre care 6.636 pentru soferi aflati sub influenta alcoolului.

In perioada sezonului estival, la nivelul structurilor MAI au fost depistati 916 urmariti national si 228 urmariti international, iar 10.391 de autori au fost prinsi in flagrant.

La nivelul Politiei de Frontiera au fost constatate peste 2.300 de contraventii, fiind aplicate amenzi in valoare de 1.262.120 lei, in crestere cu aproape 50%, arata MAI.

Jandarmeria Romana a asigurat masurile de ordine publica in cazul a aproximativ 7.800 de manifestari cultural artistice, sportive, de protest sau religioase.

Dispozitivele de siguranta publica si patrulare au fost adaptate astfel incat sa se asigure o prezenta activa, la vedere, in strada, fiind desfasurate peste 10.000 de misiuni de ordine publica. Numarul patrulelor a crescut fata de aceeasi perioada a anului trecut cu peste 10%, fiind in medie 2.579 pe zi, informeaza Ministerul de Interne.