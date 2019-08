Primarul general Gabriela Firea anunta introducerea in dezbatere publica a unui proiect ce prevede achizitionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intra in Bucuresti, dar care nu sunt inmatriculate in Capitala sau in judetul Ilfov. In egala masura, doreste interzicerea autoturismelor sub Euro 3 in centrul Capitalei, indiferent de locul unde sunt inmatriculate.



"Astazi va voi prezenta un proiect pe care il lansam in dezbatere publica, in consultare publica, de astazi va fi publicat si pe site-ul Primariei Generale, dar mi s-a parut normal ca primarul general sa explice ideile principale ale acestui proiect, care vizeaza reducerea poluarii. Asa cum stiti, ne aflam pe un loc neonorant in ceea ce priveste poluarea, la nivelul tarilor Uniunii Europene suntem pe locul 6, este un fapt ingrijorator.

Autoturismele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti si zona metropolitana, adica judetul Ilfov, la momentul patrunderii in Capitala, vor trebui sa faca dovada ca si-au achizitionat o vinieta pe Bucuresti, Oxigen B unde B vine de la Bucuresti, care va costa pentru o zi 10 lei, pentru un an 19 milioane. Celelalte intervale vor fi prezentate de catre directorii de specialitate. Ma refer la masini inmatriculate in celelalte judete si in alte tari, inclusiv Bulgaria", a spus edilul Capitalei.

In egala masura, in proiect ar fi prevazute si interdictii pentru masinile sub Euro 3.

"Cat priveste aceste autoturisme neinmatriculate in Bucuresti sau Ilfov, dar care au un grad mare de poluare, adica Non-Euro, Euro 1 si Euro 2, acestea nu vor avea acces in centrul Capitalei. Directorul Directiei Transporturi va prezenta perimetrul la care ma refer, zona care este cea mai poluata si care ne aduce cele mai multe neplaceri din punct de vedere al sanatatii populatiei. In ceea ce priveste autoturismele inmatriculate in Bucuresti si in zona metropolitana Ilfov, acestea vor avea accesul interzis daca sunt poluante de asemenea in zona centrala incepand cu 1 ianuarie 2020, adica peste cateva luni, si ma refer la masinile Non-Euro, Euro 1 si Euro 2, iar autoturismele Euro 3, chiar daca sunt inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, vor trebui sa plateasca o vigneta, vigneta Oxygen C, acest C- de la Centru", a declarat Firea, citata de stiripesurse.ro.