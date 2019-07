Autoritatile din Ucraina au decis sa ia masuri radicale impotriva pedofililor. Parlamentul de la Kiev a adoptat o lege prin care cei care vor abuza sexual minorii sa fie castrati chimic prin injectie.









Procesul chimic va "implica injectie fortata cu medicamente care vor reduce activitatea sexuala si dorinta necontrolata de satisfacere a instinctului sexual", scrie Daily Mail.

Noua lege se va aplica barbatilor cu varste intre 18 si 65 de ani, care sunt gasiti vinovati ca au violat sau molestat sexual minori, urmand ca mii de persoane sa fie supuse la acest "tratament". In 2017, in cifrele oficiale din Ucraina figurau 320 de copii violati. Se crede, insa, ca numarul cazurilor de pedofilie este de cateva mii.

Recent, seful politiei nationale din Ucraina spunea ca "cinci copii au fost violati in patru regiuni din Ucraina... in mai putin de 24 de ore. Astea sunt doar infractiunile raportate de parinti politiei, in ciuda fricii ca nu ar trebui sa o faca. Putem doar sa presupunem cate incidente sexuale impotriva copiilor avem in tara."

Oleh Liashko, liderul Partidului Radical din Ucraina, cel care a si propus legea, a completat: "Trebuie sa introducem o pedeapsa mai dura pentru maniacii sexuali. Cel putin 15 ani de inchisoare fara drept de eliberare conditionata, iar cand vor iesi din penitenciar sa fie urmariti indeaproape de oamenii legii. Totodata, sa avem un registru deschis al pedofililor, pe care fiecare parinte sa il poata accesa pe internet pentru a vedea cat pot fi de periculosi.", scrie Stirile Pro TV.

Concret, numele agresorilor vor fi trecute intr-un registru disponibil intregii populatii, urmand ca acestia sa fie monitorizati de autoritati intreaga viata. In plus, termenul maxim de inchisoare pentru aceleasi fapte a crescut de la 12 la 15 ani.