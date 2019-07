Politistii si angajatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor cauta un barbat de 41 de ani, care a evadat de la un punct de lucru din Timisoara.



Ion Murariu a fost condamnat la patru ani si jumatate de inchisoare pentru furt calificat si isi ispasea pedeapsa in regim semideschis, la penitenciarul Arad. El a fost scos la munca la un punct de lucru din Timisoara, loc din care fugit, fiind acum cautat de autoritati.

"Vineri, 12 iulie, in jurul orei 13.00, s-a constatat ca detinutul Murariu Ion, in varsta de 41 de ani, condamnat definitiv la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, clasificat in regim semideschis, a parasit un punct de lucru exterior, aflat pe raza municipiului Timisoara. In vederea capturarii detinutului, au fost dispuse masuri specifice, respectiv: blocarea cailor de acces pe posibilele directii de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de echipe de cautare formate din personalul unitatii, precum si cooperarea cu Inspectoratele de Politie ale Judetelor Arad si Timis, Inspectoratele Judetene al Jandarmeriei Arad si Timis, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera", arata reprezentantii Penitenciarului Arad, citati de aradon.ro, potrivit Adevarul.ro.