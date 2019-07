Sanda Nicola va pleaca de la postul de televiziune Digi24, dupa sapte ani. Ea va urma, in perioada urmatoare, un master in Belgia.



Sanda Nicola, care lucreaza la Dig24 inca de la infiintarea statiei, si-a dat demisia, potrivit Paginademedia.ro.

Jurnalista urmeaza sa plece pentru studii la Universitatea din Liege. „Este vorba de un master in Turism si Dezvoltare Regionala, pe care il voi urma pana in luna februarie a anului viitor. De altfel, imediat după ce am născut, m-am gândit că s-ar putea să fie necesară o reconversie profesională. M-am înscris la master, la cursuri de psihopedagogie. Am avut oferte de a preda, de-a lungul timpului“, a declarat Sanda pentru sursa citata.

Jurnalista a mai precizat ca atat ea, cat si conducerea postului de stiri sunt deschisi la colaborari viitoare.

Sanda Nicola este casatorita cu Liviu Iolu, fost jurnalist, coordonator de comunicare al delegatiei USR Plus in Parlamentul European si membru in Consiliul National PLUS. Cei doi au impreuna o fiica, scrie adevarul.ro.