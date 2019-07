Presedintele PNL, Ludovic Orban, a primit doua avertismente de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in cazul a doua declaratii considerate discriminatoare.



In mai 2018, aflat la Tulcea, Ludovic Orban a catalogat unii functionari din administratie ca fiind luati de la coada vacii sau scroafe in copaci, informeaza Mediafax.

"In conditiile in care noi avem o criza pe piata fortei de munca, in conditiile in care foarte multi dezvoltatori nu-si dezvolta afacerile sau foarte multi investitori care vor sa vina sa investeasca in Romania, nu iau decizia de a investi in Romania tocmai pentru ca nu gasesc mana de lucru calificata. Si noi ne permitem sa tinem toate beizadelele plantate de PSD de ALDE si de celelalte partide, toti incompetentii, toti oamenii luati de la coada vacii, toate scroafele suite in copac care populeaza in momentul de fata administratia si care si-au batut joc de adevaratii functionari, care au incercat cu adevarat sa faca o cariera in administratie, bazata pe profesionalism, pe competenta si pe criterii obiective", a spus liderul PNL.

Liderul liberal a mai fost sanctionat pentru declaratia potrivit careia: "Guvernul PSD este ca tiganul care omoara calul care trage ca sa-i ia potcoavele".

Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a precizat, joi, ca presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a fost sanctionat cu avertisment pentru doua declaratii considerate discriminatorii.