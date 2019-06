Unul dintre cele mai cerute preparate din restaurantele romanesti este reprezentat de celebrul burger, pe care il poti gasi intr-o multime de retete: de pui, de vita sau vegetarian. Cel mai popular este burgerul de vita, alaturi de o salata racoroasa, o chifla moale si o rosie dulce-acrisoara, pe care trebuie neaparat sa il incerci, alaturi de o portie de cartofi prajiti.







Acestea sunt doar cateva dintre ingredientele unui burger perfect, de aceea iti prezentam, in articolul de mai jos, cum poti sa deosebesti un burger oarecare de “acel burger”, deosebit de apetisant.

Chifteaua unui burger

Probabil cea mai importanta componenta a unui burger delicios este reprezentata de chiftea, care poate fi din vita sau pui. Daca vorbim despre un burger de vita, este necesar sa fie folosita o carne din vita matura, care va oferi burgerului mai multa aroma. Inainte de a fi pusa pe grill, chifteaua unui burger trebuie sa fie presarata cu sare, pentru a te bucura de o crusta perfecta. Pentru a savura un burger delicios la unul din restaurantele preferate, bucatarii isi dau silinta sa obtina o chiftea coapta mediu, cu gust savuros si usor de mestecat. De aceea, carnea se lasa aproximativ 2 minute pe o parte, pana se rumeneste, dupa care se intoarce pe partea opusa.

Chifla unui burger

Atunci cand savurezi un burger, in mod sigur nu iti doresti o chifla moale, plina de sosuri. Pentru un burger perfect, chifla trebuie sa fie pufoasa si sa nu se inmoaie repede in sosurile care insotesc carnea si salata. Unul dintre trucurile pe care specialistii il folosesc tine de asezarea chiflei pe un grill incins, pe ambele parti, pentru a ramane tare si a nu ceda in fata sosurilor. Pentru a evita ruperea chiflei, poti manca burgerul astfel incat partea rotunjita a chiflei sa fie dedesubt si cea dreapta, deasupra.

Branza

Una dintre componentele esentiale ale unui burger delicios este branza, care se adauga in ultimele minute peste chifla de pe gratar. Cea mai folosita branza este Cheddar, insa se pot folosi si feta, brie sau taleggio, variante la fel de gustoase pentru un burger perfect. Cu toate acestea, daca te bucuri de un burger suculent, nu vei avea nevoie decat de o felie de branza Cheddar. In functie de preferinte, poti opta si pentru branzeturi precum mozzarela, parmezan sau branza cu mucegai, insa nu vor oferi un gust la fel de intens burgerului tau.

Sosurile

Sosurile ofera burgerului un gust intens, cele mai populare fiind mustarul si ketchapul, insa nici sosurile dulci-acrisoare nu sunt ocolite de catre iubitorii acestui preparat nemaipomenit. Pentru a te bucura de aroma sosurilor si de ingredientele aromate, acestea se adauga atat pe partea inferioara a chiflei, cat si pe cea superioara, care ofera culoare si gust chiftelei de vita sau pui.

Legumele

In ceea ce priveste legumele, te poti bucura de o gama variata, care sa aduca gust si prospetime unui burger ideal. In functie de preferinte, poti opta pentru rosii, salata verde, ceapa sau muraturi care se adauga dupa gust. Poti comanda un burger in Bucuresti, unde ai posibilitatea sa alegi legumele preferate si tipul de salata pe care il preferi, dintre Iceberg, Lollo Bionda sau Coleslaw, ideale pentru a insoti chifteaua apetisanta din carne de vita.

Cartofii

“Acel burger” va contine intotdeauna si o portie de cartofi deliciosi, garnitura excelenta pentru o cina de zile mari, niciodata congelati. Preferatii tuturor sunt cartofii wedges naturali, crocanti si bine condimentati. O alta varianta clasica de garnitura este reprezentata de inelele de ceapa, de care sigur te vei indragosti. Nu uita si de bautura racoritoare preferata cu gheata, care sa desavarseasca acest festin.

Pentru a te bucura de burgeri perfecti, poti realiza o comanda online, care va ajunge pana la adresa specificata de tine, in cel mai sigur si rapid mod cu putinta. Iti poti crea burgerii deliciosi alegand carnea, legumele, sosurile si cartofii preferati, pe care le poti savura alaturi de cei dragi si de un film bun!