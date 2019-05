Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR, Dan Barna, sustine ca motivul pentru care se doreste scoaterea in afara legii a Uber si Bolt este pentru a se proteja mafia taxiurilor din Ilfov.



"Mafia taxiurilor: Meciul Ilfov - Uber

Daca tot ma da Madam Pandele in judecata (de-abia astept!!!!) hai sa incepem sa explicam lucrurile.

Vreti sa intelegeti de ce vor sa scoata in afara legii Uber si Bolt? E asa de simplu. Ca sa protejeze mafia taxiurilor din Ilfov.

Ca sa iti faci taxi “traditional”, ai nevoie de o licenta data de primarie. Sunt sub 10’000 de licente in Bucuresti (prea putine si oricum controlate de tot felul de mafioti pesedisti). Cum a preluat puterea clanul Pandele in Ilfov - au inceput sa “se dea” pe banda rulanta mii si mii de licente in Voluntari si prin comune “prietenilor” (mare parte licente catre “firme” controlate de ei, nu licente individuale pentru soferi). 5000 de licente erau in 2014, probabil mult mai multe acum. Masinile astea au inundat Bucurestiul (desi nu au voie sa le foloseasca in alta localitate). Legea e incalcata de mii de ori pe zi (soferii nu respecta legea - nu dau bon, nu te duc unde vrei, nu au masini autorizate in Bucuresti, masinile se dezintegreaza) - dar Politia si autoritatile nu fac nimic (interese mari, bani multi, doamna Pandele primar la Municipiu...)

Cat castiga baietii destepti din asta? 100 lei pe zi pe masina fara sa faca nimic (planul obligatoriu al soferilor - incasat cash zilnic). 8 milioane de EUR pe an daca “controlezi” 1000 de masini. Care se impart in pungi, frateste, intre ei. Insa nu mai merge business-ul - oamenii merg cu Uber, soferii de taxi se muta si ei la Uber ca nu mai castiga suficient si nu mai au chef sa fie sclavi pe plantatie la baronii pesedisti. Raman doar ultimii tepari care nu au sansa sa fie acceptati la Uber.

Asa ca - baietii interzic concurenta. Se deschid sampanii in palatele pesedistilor. Va curge iar banul pentru ei. Soferii sa fie sclavii lor si noi prizonierii sclavilor.

Ah ce astept procesul asta cu Firea !!!!! Oricum madam asta cu tot cu tafna, topenia si sarma dansei si cu tot cu sotul ei vor ajunge cel putin la fel de rau ca Oprescu '5 ani exe'. Nici Braul Maicii Domnului si nici 1000 de icoane nu ii mai salveaza pe astia", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.