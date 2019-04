Politistii ieseni au intervenit in dimineata zilei de luni, 22 aprilie, la Cresa nr. 10 de Iasi, acolo unde un parinte a agresat coordonatoarea de centru.



Valeria Butnaru si-a dat demisia, saptamana trecuta, dupa ce au aparut niste inregistrari ce demonstreaza ca mai multe ingrijitoare invata copiii sa injure si ii jignesc. Femeia se afla in preaviz de 30 de zile, deoarece era incadrata cu functie de conducere.

Luni dimineata, la ora 8.50, un parinte care a avut acum un an copilul inscris la aceasta cresa a venit pentru a-i reprosa femeii ca, in trecut, i-a mutat copilul in grupa din care faceau parte ingrijitoarele inregistrate injurand. Ea ar fi fost data cu capul de masa, de cel putin doua ori, scena fiind una violenta, potrivit martorilor, care au sunat la 112, informeaza Adevarul.ro.

"A fost deschis dosar penal pentru lovire si alte violente", ne-a spus Ioana Bustiuc, purtatorul de cuvant al Politiei Iasi.

Valeria Butnaru a mers azi la Institutul de Medicina Legala pentru a obtine certificat medico-legal.