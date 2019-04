"Mincinoasa. Agresiva si Incompetenta. O reprezentare perfecta a omului lu’ Dragnea. Ministrul de Interne... Carmen Dan !!! Ieri seara a aparut urmatoarea declaratie:

'Sunt chestorul principal Ionita Alexandru Catalin, seful structurii de combatere a coruptiei din Ministerul de Interne, fost sef al Politiei Romane.

Tinand cont de juramantul de credinta depus pentru tara, ma simt obligat sa aduc in atentia opiniei publice situatia extrem de grava in care se gaseste Ministerul Afacerilor Interne sub conducerea actualului ministru.

Pentru a clarifica de la bun inceput, vreau sa fac referire la prezentarea mincinoasa facuta de ministru in luna ianuarie 2018 cand in disputa politica cu premierul de la acea vreme, Mihai Tudose, s-a prezentat public un raport din care reiese ca sunt de acord cu ocuparea functiei de Inspector General al Politiei Romane. Iata, va prezint un raport inregistrat din data de 11.01.2018 din care reiese clar faptul ca nu sunt de acord cu imputernicirea mea in functie. La acea vreme mi s-a pus in vedere sa distrug acel raport, acesta fiind dovada clara ca nu premierul mintea, ci ministrul de interne'.

Va aduceti aminte cum in Ianuarie 2018 am cerut demisia acestei 'doamne' fiindca minte si are o agenda proprie in cadrul ministerului... Atunci 'partidu' a luat foc, am fost facut misogin si evident deconspirat ca fiind securist si tradator... Acum, Chestorul Ionita recunoaste ca ,,doamna” a mintit si nu numai ci si o serie de abuzuri si presiuni care nu au nici o legatura cu ceea ce trebuie sa fie un ministru de interne...

Nu cred ca se mai asteapta nimeni ca 'doamna' Dan sa-si dea demisia... Poate chiar e util sa mai stea acolo. Sa o vedem si sa ne reamintim cum arata 'omul perfect al lu’ Dragnea/ PSD'. Aceasta mostra de jalnic caracter organizeaza alegerile... In fata ei depun juramantul de onoare tinerele generatii de politisti... ei stand drepti in fata unei mincinoase care, fiindca are tricou cu PSD dat de Dady Dragnea pare intangibila! Aceasta 'doamna' este membra CSAT... Nu trebuie sa-si dea ea demisia... trebuie trimisi toti acasa. Urgent!

P.S. Declaratia chestorului Ionita este mult mai vasta si dezvaluie si multe alte mizerii...", a scris Tudose pe Facebook.