Europarlamentarul Monica Macovei a declarat luni, in plenul PE, la dezbaterea cu privire la situatia statului de drept in Romania, ca "un grup de politicieni corupti, condusi de condamnatul Liviu Dragnea, a luat tara in mana si da cu ea de pamant"



"Va cer sa ajutati Romania pentru ca, sub aparenta democratiei, Romania traieste astazi o dictatura criminala si tragedia golirii tarii. Patru milioane de romani au plecat din tara numai in ultimii ani. Ruperea noastra de Europa este cosmarul pe care istoria noastra l-a trait decenii la rand. Acesta este ultimul tren pe care-l putem prinde. Vrem in Europa.

Astazi in Romania, un grup de politicieni corupti condusi de condamnatul si socialistul Dragnea (Liviu Dragnea, presedintele PSD - n.r.), care este condamnat definitiv si are noi procese, a luat tara in mana si da cu ea de pamant. Nu respecta programul de guvernare anuntat la alegeri. Schimba legile. Sterge infractiuni. Ii subordoneaza politic pe judecatori si procurori. Transforma banii de investitii in mita electorala. Distrug inima democratiei pentru ca ei, politicienii corupti, sa scape de justitie. Soarta a 20 de milioane de oameni sta pana la urma in cantar cu soarta unuia singur, cu salvarea unuia singur.

Romanii nu sunt un popor inert. Iesim in strada de peste doi ani de zile. Suntem gazati, suntem batuti, suntem impuscati cu gloante de cauciuc sau loviti cu grenade mana. Asta nu ne impiedica sa iesim", a spus Monica Macovei, europarlamentar roman independent, din partea Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ECR), potrivit Stiripesurse.ro.