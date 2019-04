Comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, a declarat, luni, ca situatia din Romania este extrem de volatila si, daca aceasta tara nu raspunde corespunzator, Comisia Europeana va actiona cu toate mijloacele avute la dispozitie.



"Comisia a spus foarte clar Parlamentului European si nu numai ca urmareste cu mare atentie si preocupare evolutiile privind statul de drept in Romania. Romania trebuie sa revina pe calea reformelor si trebuie sa o faca urgent. Acest lucru inseamna sa mearga inainte, nu sa dea inapoi, si sa nu faca nimic impotriva progreselor din ultimii ani. Comisia si mai ales prim-vicepresedintele Frans Timmermans s-au intalnit cu premierul Dancila si cu expertii si au avut discutii constructive. Comisia a spus foarte clar ca vorbele de dragul vorbelor nu vor fi suficiente si ca este nevoie de actiuni concrete din partea Romaniei mai repede, nu mai tarziu. Colegiul Comisarilor a discutat despre aceasta situatie acum doua saptamani. Regretabil, nu am putut ajunge la concluzia ca Romania este din nou pe calea cea buna. Daca nu se raspunde preocuparilor noastre, Comisia va trebui sa actioneze, sa utilizeze mijloacele pe care le are la dispozitie.

S-a erodat increderea in urma unor ordonante recente si a unor proceduri controversate de numire. Situatia legata de desemnarea viitorului procuror-sef al Parchetului European nu a facut lucrurile mai usoare. Discutia de azi este despre riscuri foarte concrete ca in Romania sa se faca noi pasi inapoi in legatura cu statul de drept, in mod special in privinta independentei justitiei si combaterea coruptiei", a afirmat reprezentanta CE, potrivit Stirileprotv.ro.