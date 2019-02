UPDATE 13:02 - Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati, in acest sezon, ajungand la 127 de persoane, potrivit datelor transmise de Centrul National de Supraveghere si control al bolilor transmisibile.

Este vorba despre doi barbati din Galati si unul din Caras Severin. Toti trei au fost confirmati cu virus gripal tip A, avand conditii medicale preexistente si nevaccinati anti-gripal.

Ultimele patru persoane care au murit si in cazul carora s-a confirmat virusul gripal de tip A aveau conditii medicale preexistente si nu erau vaccinate antigripal, informeaza Antena3.ro.

Este vorba despre trei barbati - unul in varsta de 41 de ani, din judetul Vrancea, care a fost confirmat si cu rujeola, altul in varsta de 54 de ani, din judetul Bacau, si un altul in varsta de 64 de ani, din judetul Arad.

De asemenea, a mai fost confirmat decesul unei femei in varsta de 63 de ani, din judetul Olt.