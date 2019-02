Baiatul cu care profesoara a intretinut relatii sexuale este in clasa a VIII-a si are 14 ani.

Femeia, profesoara de limba engleza la scoala Gimnaziala din comuna Salistea ar fi intretinut relatii sexuale cu minorul de trei ori in perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019.

Ea a fost retinuta pentru o perioada de 24 de ore, si este in prezent cercetata in stare de libertate, sub control judiciar, dar cu interdictia de a mai merge la scoala. Ea risca pedeapsa cu inchisoare intre 3 si 10 ani.

"Politia s-a sesizat din oficiu, in urma unor informatii primite din comuna, ca profesoara ar fi intretinut relatii sexuale cu un elev in varsta de 14 ani. Ea a fost retinuta si prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia. S-a luat masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile", a declarat cms. Cristian Marginean, reprezentantul IPJ Alba, potrivit Adevarul.ro.

Profesoara si-a dat demisia

Cazul a iesit la iveala dupa ce pe internet au aparut poze compromitatoare cu profesoara.

"Luni, 11 februarie, doamna director a Scolii Gimnaziale «David Prodan» din Salistea a venit la inspectoratul Scolar si a spus ca in mediul online exista poze compromitatoare cu o doamna profesor din scoala. Imediat am anuntat Politia si organele de cercetare si am dispus relizarea unei comisii de cercetare disciplinara la nivelul unitatii de invatamant. De asemenea, am luat decizia ca doamna profesor sa nu mai intre la nicio ora de curs. In dimineata zilei de miercuri, la secretariatul Inspectoratului Scolar a fost inregistrata demisia doamnei profesor", a spus Monalisa Borza. Reprezentanta Inspectoratului Scolar a completat ca prefesoara preda la clasa elevului in cauza, care, in prezent, beneficiaza de suport psihologic.