"Cerul va fi noros, va ploua temporar in special in cursul noptii de sambata spre duminica, iar temperatura aerului va urca usor, de la 0 grade in orele amiezii pana la 2-3 grade in cursul noptii, astfel ca stratul de zapada depus anterior va diminua considerabil", se arata in atentionare.

De asemenea, se mai arata ca vantul va sufla moderat, temporar cu rafale de 45...50 km/h.

Cum va fi vremea in Capitala duminica

Incepand de duminica, de la ora 8:00, pana seara la ora 20:00, "vremea va fi inchisa, temporar va ploua moderat cantitativ (in jurul a 10 litri/mp), iar stratul de zapada se va topi. Vantul va sufla moderat, cu viteze de 35 - 40 km/h la inceputul zilei, apoi vor fi in diminuare.

Dimineata vor fi 2-3 grade, iar temperatura maxima se va situa intre 5 si 6 grade", arata meteorologii.