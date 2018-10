Dezvoltat de Institutul de Cercetari Medicale Walter si Eliza Hall (WEHI) din Melbourne, testul este capabil sa determine daca fragmente de ADN tumoral sunt prezente in sangele unui pacient dupa ce tumora a fost indepartata chirurgical, scrie Agerpres.

In prezent, nu exista nici o modalitate clara de a spune daca o tumoare a fost complet eliminata, astfel ca dupa interventia chirurgicala pacientii primesc un tratament pe baza de chimioterapie ca masura de precautie.

"Desi chimioterapia este un tratament esential, care salveaza vieti, nu dorim ca pacientii sa-l urmeze daca nu au nevoie de el. Dorim sa ajutam acesti pacienti sa evite efectele secundare grave si continue asociate cu chimioterapia", a declarat miercuri, Jeanne Tie, cercetatoare la Institutul Walter si Eliza Hall.

De asemenea, dincolo de faptul ca scuteste pacientii de o gama larga de efecte secundare, precum durerea, oboseala, greata, problemele digestive, sangerarile, problemele de fertilitate, sensibilitatea la infectii, problemele de inima, plamani si de memorie, testul este capabil sa detecteze daca un pacient necesita o doza crescuta de chimioterapie.

"Ne-am dori sa fim in masura sa le spunem pacientilor ca pot evita in conditii de siguranta chimioterapia, deoarece cancerul lor este putin probabil sa reapara, insa pentru pacientii cu risc ridicat de recurenta, dorim sa le oferim o doza mai mare de chimioterapie", a explicat ea.

Initial concentrat pe pacientii cu cancer intestinal in stadiu incipient in 2015, studiul s-a bucurat de succes si a fost extins pentru a ajuta femeile cu cancer ovarian in 2017.